На ВЭФ-2023 в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Читайте нас в: Дзен Новости

О гостях мероприятия рассказала председатель регионального правительства Вера Щербина.

Северная Корея станет одной из десяти азиатских стран, делегации которых посетят Восточный экономический форум. Об этом рассказала первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина в эфире регионального телеканала. Представители пресс-службы местного правительства, публикуя цитату, пояснили, что на ВЭФ-2023 будут присутствовать политики из Индии и Белоруссии.

«Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут… Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи — как на уровне губернатора, так и на моем уровне», — заявила Щербина.

В этом году с 10 по 13 сентября состоится уже VIII Восточный экономический форум. На этот раз его организуют на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На пленарном заседании в ходе мероприятия выступит президент РФ Владимир Путин. Его график участия в событии будет опубликован на сайте Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 4 ноября на ВДНХ откроется выставка-форум «Россия», на нем регионы представят столице свои главные достижения.