Россияне выбирают глав более 20 регионов

В России начались выборы в регионах, впервые в них участвуют новые субъекты

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Впервые в голосовании участвуют новые субъекты.

На Дальнем Востоке и в Сибири открылись избирательные участки. В России началось трехдневное голосование.

Жителям предстоит избрать глав более 20 регионов, депутатов заксобраний и муниципалитетов. Среди кампаний этого года — выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Несмотря на военное положение, впервые голосуют и в четырех новых регионах.

В Центризбиркоме отметили — вопросам безопасности уделено особое внимание. В двадцати четырех субъектах — дистанционное электронное голосование. В большинстве регионов выборы будут идти три дня. В Башкирии, Бурятии и Тюменской области — только один.