Фото: www.globallookpress.com / Thomas Imo

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В конце августа Министерство обороны Германии заявило о поставке ВСУ десяти Leopard 1A5.

Запад отправляет на Украину старые танки Leopard 1, и они фактически являются «грудой металлолома». Об этом в интервью изданию SRF сообщил председатель немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.

Специалист подчеркнул, что эта бронетехника пока еще подходит для использования, хотя она имеет недостаточное бронирование и имеет крайне низкую точность при стрельбе по сравнению с более новыми танками.

И эту технику тяжело ремонтировать, восстановление иногда затягивается до девяти месяцев.

«Это связано с отсутствием производственных цепочек. Не имеется ни площадок, ни рабочей силы, ни запасных частей», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что разведка Украины отчиталась перед США по контрнаступлению ВСУ.