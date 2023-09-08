Уровень безработицы в России дошел до исторического минимума

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В ближайшее время экономисты также не ждут ее всплеска. Почему?

Уровень безработицы в РФ дошел до исторического минимума. Как сообщается в материале «Известий» со ссылкой на данные вице-премьера Татьяны Голиковой, с начала 2023 года в службе занятости зарегистрировались 78 тысяч человек. Всего в стране 487 тысяч нетрудоустроенных граждан, это на 27% меньше, чем в прошлом году. Экс-министр труда Оксана Дмитриева добавляет, что ожидать проблем с работой в будущем также не стоит. Сокращения мест эксперт не прогнозирует, а вот дефицит высококвалифицированных кадров, полагает, вполне вероятен.

Сегодня в России спрос на рабочую силу опережает предложение. Кроме того, упал курс рубля, и многие мигранты покинули страну. Крупнейшая демографическая яма 1990-х годов, повышенная смертность во время пандемии коронавируса, рост популярности самозанятости и неполной занятости также сыграли свои роли. Но эксперты не отрицают фактора скрытой безработицы, который объединяет маскировку нелегальной занятости, уклонение от уплаты алиментов, незаконное получение льгот по оплате ЖКУ и образовательных услуг, пособий.

Эксперт Международной организации труда (МОТ) Владимир Рожков в интервью заявил, что все вышеизложенные негативные моменты говорят о необходимости реорганизации госслужбы занятости. Что же касается дефицита профессионалов, причину эксперты видят в снижении числа молодых специалистов и увеличении объемов отечественного производства. Дмитриева также подчеркивает: в связи с мобилизацией и массовой миграции перспективных сотрудников вскоре в РФ заговорят о кадровом голоде.

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