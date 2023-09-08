«Кошмар ВСУ»: в Индии восхитились работой российских вертолетов Ка-52

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Боевые машины выслеживают и бьют по позициям украинских войск на юге Донецка и в Красном Лимане.

Индийский канал Hindustan Times опубликовало репортаж, в котором подробно показана работа боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне специальной военной операции (СВО). Ролик опубликован на платформе YouTube.

«Российские вертолеты Ка-52 „Аллигатор“ стали кошмаром для украинских войск на линии фронта. Ударные вертолеты выслеживают их на юге Донецка и в Красном Лимане», — говорят журналисты в видеосюжете.

Кроме того, экипажи вертолетов блестяще уничтожили опорный пункт украинских боевиков. На юге Донецка под удар попало множество западной бронетехники.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации за сутки.