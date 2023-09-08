Караулова о пластических операциях: «Я не буду оглядываться на чье-то мнение»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Исполнительница не поддержала противников радикальных мер поддержания молодости и попросила оставить право выбора женщине.

Певица Юлианна Караулова заявила, что не является ярой защитницей натуральной красоты и естественного старения. Если есть способ вернуть молодость с помощью пластического хирурга — почему бы и нет? Главное, считает артистка, чтобы человека радовало его отражение в зеркале, при этом совершенно не важно, каким способом он добился желаемого внешнего вида.

«Я вообще не против пластической хирургии… Если женщина считает, что ей так будет лучше, вот она сама, эта женщина, это самое главное. Мы всегда хотим выглядеть хорошо, потом получается, что мы хотим выглядеть моложе с какого-то возраста. Мне кажется, в адекватных порциях это абсолютно норм», — сказала Караулова корреспонденту 5-tv.ru за кулисами показа новой коллекции очков бренда Roberto Cavalli в столичном баре «Танцы Food& people».

Исполнительница заметила, что в наши дни существует множество способов преобразиться, избавиться от морщин или других признаков увядания тела. А резкая критика в адрес «переделанных» женщин — феномен времени. Общество, считает звезда, еще привыкнет к новым бьюти-технологиям и перестанет воспринимать их как нечто от лукавого.

Когда-то ученых-первооткрывателей и исследователей сжигали на кострах, называя их разработки ересью. Нечто похожее пока происходит и с пластическими хирургами, полагает артистка. Но пройдут годы, и тенденция изменится. Все, чего можно требовать от женщин в их погоне за красотой, подчеркнула Караулова, это адекватный подход к вопросу и здоровое чувство меры.

«Это индивидуальный выбор каждого. На сегодня я ничего не делала и не считаю нужным. Но как я буду думать через десять лет, я не знаю. Может, я посмотрю на себя в зеркало и мне захочется, не знаю, что-нибудь куда-нибудь натянуть. И если я реально захочу это сделать, я не буду оглядываться на чье-то мнение», — заключила селебрити.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Юлианна Караулова рассказала о своем преследователе. Как отметила исполнительница, печальный опыт заставляет ее быть осторожной на каждом шагу и не рассказывать в соцсетях, где и как она любит проводить время. Однажды излишняя откровенность обернулась пугающими последствиями.