На востоке Москвы крупный пожар

Фото, видео: 5-tv.ru

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Огнем охвачено здание склада с холодильниками.

На востоке Москвы вспыхнул крупный пожар — горит склад с холодильниками в Новогиреево. Об этом сообщает столичная служба МЧС. 5-tv.ru делится кадрами с места происшествия.

Как сообщили в ведомстве в данный момент огонь охватил 800 квадратных метров здания на улице Кусковская. Причины возгорания пока не называются. На месте работают все необходимые пожарные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские террористы атаковали административное здание с помощью беспилотника в Брянске.