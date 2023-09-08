Спам не пройдет: за рекламные буклеты в почтовых ящиках начнут штрафовать

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Поможет ли установка камер видеонаблюдения вычислять нарушителей?

Рекламные буклеты в почтовых ящиках жилых домов теперь вне закона. Соответствующий законопроект разработан членами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщают корреспонденты «Известий». Штраф за неисполнение составит от двух до пяти с половиной тысяч рублей для физлиц, от четырех до 20 тысяч для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч для предприятий. Авторы идеи считают, что установка камер видеонаблюдения в подъездах может помочь в поисках нарушителей.

Исключение, как сказано в законопроекте, возможны. Например, если определенная рекламная рассылка будет одобрена жильцами конкретного дома на общем собрании. Документ уже готовится к внесению на рассмотрение в Госдуму. Инициаторы нашли пробел в действующем законодательства и решили его исключить — сейчас регламентируется только размещение рекламы на стенах и крышах зданий.

В комитете подчеркнули, что граждане регулярно жалуются на пачки листовок в почтовых ящиках, а буклеты в закрытых письмах порой вводят в заблуждение пожилых людей. При этом большую часть жильцы просто выбрасывают. Кроме того, разносчики нередко ломают замки в домофоне и портят дверцы ящиков. Выходит, что эффективность рассылки стремится к нулю, а вред от нее может оказаться серьезным. Осталось решить вопрос с принятием законопроекта, доступом посторонних в подъезды и системой контроля над нарушителями.

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