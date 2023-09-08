Минфин США оценил объем заблокированных российских активов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Большая часть этих средств хранится в странах Евросоюза.

Представители министерства финансов США подсчитали объем замороженных в связи с санкциями российских активов. И получили сумму в 280 миллиардов долларов. Об этом сказано в распространенном ведомственном пресс-релизе.

Как известно, после начала спецоперации на Украине так называемый «коллективный Запад» объединился против Москвы и ввел ряд ограничительных мер, в том числе заморозил половину золотовалютных резервов РФ.

«Общая стоимость активов… Оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть из которых хранится в Европейском союзе», — сказано в пресс-релизе американского Минфина.

Как сообщают представители ведомства, первичный аудит «российских суверенных активов, обездвиженных и удерживаемых в юрисдикциях стран — членов группы REPO», проводили эксперты из Еврокомиссии и еще восьми государств: США, Австралии, Канады Франции, Японии, Италии, Германии и Великобритании. Работа продолжается, итоги планируется подвести в конце 2023 года.

В релизе подчеркивается, что страны, которые ввели антироссийские санкции, обязались удерживать замороженные активы, пока Москва не компенсирует «причиненный Украине ущерб». Стоит отметить, представители Еврокомиссии не раз прежде заявляли, что внутри организации ведется обсуждение использования заблокированных средств на восстановление подопечного государства. «Проблема» лишь в том, что никакие законы не позволяют это сделать.

Впрочем, как ранее сообщал 5-tv.ru, США уже запланировали передачу пяти миллионов долларов, принадлежавших российским бизнесменам, военным ветеранам Вооруженных сил Украины (ВСУ).