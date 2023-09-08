Видео дня: никто из Верховной Рады Украины не слушал речь Рустема Умерова

Фото, видео: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service; 5-tv.ru

Видео дня быстро завирусилось в сети, и оно как нельзя лучше отражает всю суть киевского режима.

Видео дня, которое как нельзя лучше отражает все происходящее в окружении Зеленского, сегодня пришло из Киева. Новоиспеченный глава Минобороны Рустем Умеров там обращался к депутатам Рады.

Зал заседаний был полон, однако слушателей у него было примерно ноль. А порой речь министра вообще не было разобрать за шумом, ведь народные избранники делали все что угодно — ходили по рядам, разговаривали, звонили знакомым и даже фотографировались — но только не слушали того, кто должен сделать провальное контрнаступление победоносным.