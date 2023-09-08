Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Далеко не всегда человек осознает, что живет в позиции жертвы, постепенно разрушая свою личность.

Если бросить лягушку в кастрюлю с кипятком, она тут же попытается выбраться. Если же воду в кастрюле нагревать медленно, лягушка может упустить момент, когда боль стала нестерпимой, она сварится заживо. Этот жестокий пример лучше всего иллюстрирует разрушительную силу созависимых отношений, считает психолог и таро-нумеролог Татьяна Костова. Поначалу большинство людей не замечают, что оказались во власти тирана или положили свою жизнь на алтарь партнера. Тем временем их собственная личность буквально растворяется.

«Я всегда называю созависимые отношения костылем — когда оба используют друг друга как костыль для того, чтобы п проживать свои травмы… Скажем так, лечиться, опираться друг на друга. В созависимых отношениях всегда есть треугольник Карпмана, по которому ходят оба представителя этих отношений из позиции жертвы в позицию тирана и в позицию спасателя. Но все равно большую часть роли берет на себя один из участников», — говорит эксперт.

Типичная картина в такой паре — тиран и его жертва. И что бы ни вытворял первый, подчиненная личность будет терпеть. Потому что собственные интересы отходят на второй план. Бывает и так, что один страдает игровой, наркотической, сексуальной или любой другой зависимостью, а второй через бесконечную боль рецидивов самоотверженно его спасает. Часто жертва подумывает о расставании, но боится сделать шаг. Потому что вместе тяжело, но без возлюбленного еще хуже.

Человек обычно вливается в созависимые отношения постепенно. Как та лягушка, которая не замечает, что вода уже слишком горячая. Потому что манипулятор планомерно изучает личные границы партнера и методично их продавливает. Маленькими шагами он подчиняет вторую половинку в эмоциональном или материальном плане, а обратного пути — нет. Таким образом жертва даже не понимает, что связь, похожая на сложную, драматичную любовь из душещипательного кино, на самом деле разрушает ее личность.

«В такие отношения не попадает здоровый психологически человек. В них всегда попадает человек, который уже получил какой-то травматичный опыт в детстве. И чаще всего это опыт или эмоционального, или физического насилия. Такой человек ищет в своем партере завершение этого травматичного детского опыта», — полагает Татьяна Костова.

По мнению эксперта, основанному на собственном практическом опыте, превратить созависимые отношения в здоровые у пары «тиран-жертва» не получится. Поэтому если вы чувствуете, что попали в этот капкан, в первую очередь вам необходимо обратиться за психологической помощью и начать работать со своими травмами, настаивает специалист. Осознание своей проблемы — это первый шаг к решению. А решение в большинстве случаев одно — выход из разрушительного союза.

«Чаще всего эти отношения распадаются, потому что редко второй партнер готов на изменения. Когда партнер, которому раньше требовался костыль, лечит свои детские травмы, ему больше не нужен второй партнер, чтобы излечиться, и он уходит из этих отношений. И строит свою новую счастливую жизнь», — заключила эксперт.

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