Пентагон объявил о передаче Украине снарядов для Abrams с обедненным ураном

Фото: www.globallookpress.com / Spc. Austin Steinborn

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Киеву будут переданы боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи на 175 миллионов долларов.

США намерены доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams, которые могут оказаться там уже осенью, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Цель — иметь снаряды там, конкретно в то время, когда и танки», — рассказала она журналистам на регулярном брифинге.

Украинским неонацистам передадут военные боеприпасы, противотанковые комплексы, средства навигации и свзяи. Более того, с американских военных складов на Украину отправят 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.

О том, что Пентагон передаст Украине опасное оружие стало известно 6 сентября. Это решение было принято в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Согласно обнародованному документу, в опубликованные списки поставок вошли 120-миллиметровые снаряды для Abrams с сердечником из обедненного урана.

Россия направила странам НАТО ноту по поводу поставок вооружения. Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Глава МИД РФ отмечал, что НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только поставками оружия, но и подготовкой боевиков на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасны поставки обедненного урана ВСУ.