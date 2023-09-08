Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Ситуация на поле боя складывается по трагическому сценарию для ВСУ.

Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией, так как ситуация на поле боя складывает по трагическому сценарию для ВСУ. Об этом заявили эксперты USA Today.

«У украинцев нет эффективной контрстратегии. Они сейчас в большой беде. Они не говорят о контрударах русских, которые <…> являются экспертами в расстановке ловушек», — сказал ветеран ВВС США Стивен Майерс.

По мнению специалиста, Киев и Вашингтон нуждаются в поиске выхода из этого конфликта. С ним согласился и профессор Сиракузского университета Шон Макфейт. Он считает, что военная помощь, которую США обещали Украине, не сможет спасти положение на поле боя. Эксперт также раскритиковал Пентагон, который после военных действий во Вьетнаме, Ираке и Афганистане не сделал выводы по тому, что надо сменить подходы ведения боевых действий в украинской кампании.

Прежде постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд отмечал, что в настоящее время ситуация на Незалежной «плохая», а ситуация внутри страны не становится лучше.

Россия продолжает вести специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда киевский режим усилил обстрелы жилых кварталов региона. Власти Незалежной достичь мира путем дипломатии отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский наемник раскрыл новый план украинских военных.