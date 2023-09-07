Богомаз: еще один беспилотник сбит в Брянской области
Богомаз: силами ПВО пресечена еще одна атака беспилотника в Брянской области
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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Силы ПВО успешно справились с задачей.
Еще один беспилотник самолетного типа сбит в Брянской области, на этот раз на подлете к Выгоничскому району. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей. Разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.