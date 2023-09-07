МО РФ: пресечена попытка атаки двух беспилотников на Брянск

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Оба аппарата были самолетного типа.

Вечером 7 сентября украинские боевики предприняли очередную попытку атаки двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа над Брянском. Оба аппарата были перехвачены силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Один из беспилотников уничтожен в воздухе. Цели поражены, специальная военная операция (СВО) продолжается.