Украинские террористы атаковали административное здание с помощью беспилотника в Брянске
новость
Фото: www.globallookpress.com / Charles M. Vella
На месте происшествия начался пожар.
Вечером 7 сентября украинские террористы атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) административное здание в Брянске на промышленном объекте. На месте происшествия начался пожар. Об этом сообщает губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Пострадавших в результате атаки нет. Все подробности выясняются.