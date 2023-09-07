Украинские террористы атаковали административное здание с помощью беспилотника в Брянске

Дарья Евстрахина 82 0
Украинские террористы атаковали административное здание с помощью беспилотника в Брянске
Срочная
новость

Фото: www.globallookpress.com / Charles M. Vella

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте происшествия начался пожар.

Вечером 7 сентября украинские террористы атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) административное здание в Брянске на промышленном объекте. На месте происшествия начался пожар. Об этом сообщает губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 

Пострадавших в результате атаки нет. Все подробности выясняются.

Новости партнеров

Новости СМИ2