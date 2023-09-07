ЦБ снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Artyom Korotayev

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Также он продлил на полгода ограничения на снятие иностранной валюты.

Российские кредитные организации смогут продавать гражданам доллары в наличном эквиваленте и евро без ограничений по времени поступления в кассы банков. Такая информация стала известна из пресс-релиза Центробанка. В документе отмечается, что в силу вступает продление еще на полгода ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов.

Отмечается, что из публикации ЦБ пропала фраза о том, что банкам разрешено продавать населению только ту, которая поступила в кассы после 9 апреля 2022 года. Однако в предыдущем информационном сообщении регулятора о продлении мер по ограничению снятия валюты такой пункт отмечался.

Прежде глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что приток наличной валюты в российские банки сейчас превышает спрос на нее. По ее словам, из-за этого банки либо ставят курс наличной валюты ниже курса безналичной, либо вводят специальные комиссии, так как в силу ограничений им достаточно сложно перевести наличную валюту в форму платежей.

ЦБ на фоне введения санкций со стороны западных стран 9 марта 2022 года ограничил объем денежных средств, которые могут получить клиенты банков России в размере десяти тысяч долларов. Также для банков временно был введен запрет на продажу гражданам наличной иностранной валюты. Эти меры будут действовать до 9 сентября 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты.