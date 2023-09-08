Дань памяти: арт-сквер в Челябинске предложили назвать в честь Юрия Шатунова
Переименовать арт-сквер в честь Юрия Шатунова попросили мэрию Челябинска
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Поэт-песенник Андрей Картавцев записал видеообращение к администрации города.
Арт-пространство в Челябинске предложили назвать в честь Юрия Шатунова, сообщили на 74.ru. С такой инициативой выступил певец и поэт-песенник Андрей Картавцев, автор нескольких песен, которые исполнял Юрий Шатунов.
В своем видеообращении к администрации Челябинска, автор идеи призвал мэрию поспособствовать реализации идеи поклонников Шатунова.
Однако мнение горожан по поводу этой идеи разделилось. Некоторые считают, что сквер можно назвать в честь музыканта, но это должен быть артист, который родился в Челябинске или на Южном Урале.
«Я хочу выразить огромную благодарность инициативной группе Челябинска за то, что они выступили с таким замечательным предложением. Спасибо всем, кто помнит чтит память о Юре — по-настоящему народного артиста», — сказал он.
Вчера солисту группы «Ласковый май» исполнилось бы 50 лет. На его могиле в Москве открыли памятник, а фанаты по всей России с грустью вспоминали своего кумира.
Артист умер в июне 2022 года. Его тело кремировали и часть похоронили на Троекуровском кладбище. Вторую половину развеяли над озером в Германии. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что предприимчивые фанаты продают автографы Шатунова.