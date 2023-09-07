Глава «Молдовагаза» Чебан удивился итогам аудита долга перед «Газпромом»

Фото: © РИА Новости / Мирослав Ротарь

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Какой позиции придерживаются стороны разбирательства?

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан выразил недоумение по итогам аудита исторического долга размером 709 миллионов долларов перед «Газпромом». В своем Telegram-канале он анонсировал подробное письменное заявление, в котором будет выражена позиция организации.

Накануне министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, озвучивая итоги аудита, заявил, что власти предлагают «Молдовагазу» выплатить лишь 8,6 миллиона долларов. По его словам, наличие задолженности в 276 миллионов документально не удалось подтвердить ни одной из сторон. Еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за якобы истечения срока давности долга.

Чебан сообщил, что озвученная сумма в 8,6 миллиона вызвала у него удивление. Он пояснил, что только «Термоэлектрика» и «ТЭЦ-Норд» должны дочерней компании «Газпрома» 46 документально подтвержденных миллионов долларов.

«Газпром» также раскритиковал заявления Молдавии о долге за поставки газа. В «Газпроме» указали на то, что аудиторская проверка не прошла процедуру утверждения наблюдательным советом молдавской дочерней компанией АО «Молдовагаз».

В «Газпроме» ранее заявили, что компания оставляет за собой право остановить поставки газа в страну на фоне нарушений контракта, допущенных молдавской стороной.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Молдавия не хочет платить за русский газ и чем это грозит.