Австрия отказалась выдавать Украине беженцев-мужчин призывного возраста

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас в стране проживает порядка 14 тысяч граждан Украины.

Австрийская сторона отказалась выдавать Киеву мужчин-беженцев призывного возраста. Об этом пишет издание Exxpress со ссылкой на представителя МИД Австрии.

«Мы бы никогда этого не сделали», — прокомментировали там.

Во внешнеполитическом ведовстве отметили, что выдача украинцев стала бы посягательством на австрийскую государственность. Так официальная Вена отреагировала на требование Киева выдворить из западноевропейских стран беженцев.

Издание подсчитало, что на австрийских территориях проживают порядка 14 тысяч трудоспособных граждан Украины. Киев ждет их возвращения, в том числе после выселения, для мобилизации в ряды ВСУ и дальнейшей отправки в зону СВО.

Волна мигрантов хлынула из Украины после начала спецоперации. 24 февраля 2022 года в стране был введен режим военного положения. Через день, 25 числа, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Тем не менее, украинских беженцев встретили не с распростертыми объятиями, а с осуждением и недоверием. Что было оправдано: вскоре в ряде стран прошумели резонансные преступления с участием именно украинских беженцев.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша начала выдавать Украине мужчин-беженцев призывного возраста. По данным СМИ, Варшава уже экстрадировала украинцев, которые занимались организацией незаконной переправы мигрантов из Белоруссии в европейские страны.