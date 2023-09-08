«Воспитанный малыш»: звезда «Папиных дочек» Арзамасова показала подросшего сына

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС; Instagram* / liza_arzamasova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мама с малышом посетили цирковое шоу в Сочи.

Российская актриса Елизавета Арзамасова часто делится подробностями личной жизни в социальных сетях. На днях звезда посетила с наследником цирковое шоу в Сочи, чем и похвасталась в личном блоге. Звезда опубликовала видеоролик с ребенком и рассказала о выступлении артистов цирка.

«Я обожаю цирковых! И вот — мы, всей семьей, — увлечены, восхищены, как дети… Спасибо за волшебство! За чудо!» — поделилась она.

Прежде звезда сериала «Папины дочки» заявила, что ушла от работы в кино, чтобы заняться воспитанием наследника. Теперь она много времени уделяет хобби и интересам малыша. Знаменитая мама учит ребенка читать, поет для него песни посещает различные выставки.

Пользователи отреагировали на видео с ребенком добрыми комментариями.

«Лиза, я очень рада, что Левы ушел счастливым из цирка»;

«Такой воспитанный малыш», — написали они.

Также недавно актриса призналась, что совершенно не была готова к материнству. Несмотря на то, что сегодня Арзамасова вовсю участвует в интеграциях с образовательными и другими коммерческими проектами для родителей. Однако вынашивая малыша, она не читала специальную литературу, не ходила на курсы и не составляла планы на все вероятные экстренные ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Авербух и Арзамасова отпраздновали двухлетие сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.