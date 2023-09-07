Музыкальный рок-фестиваль KKinchevFest стартует в Петербурге 8 сентября

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Праздник для любителей рока вот-вот начнется. Что ждет гостей фестиваля?

Уже 8 сентября в Петербурге стартует праздник настоящего русского рока. KKinchevFest (КинчевФест) на Севкабеле объединит несколько известных коллективов, ну а хедлайнером, как ясно из названия, станет легендарная группа «Алиса».

Музыканты вовсю обкатывают выступления и проверяют работу оборудования.

Петербург ожидают сразу два дня рока, и все билеты уже распроданы, но громкую музыку явно будет слышно вдали от площадок.