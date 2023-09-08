Легенда: чем запомнился мировой истории Энвер Мамедов

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Его называли патриархом советской и российской журналистики.

Сегодня на 101-м году жизни скончался Энвер Мамедов. Личность легендарная и разносторонняя. Переводчкик на Нюрнбергском процессе, патриарх советской и российской журналистики. Это он разработал современные стандарты телевидения. И это во многом благодаря ему, 31-го декабря мы смотрим Иронию судьбы или с Легким паром. О человеке-легенде рассказал корреспондент "Известий" Игорь Балдин.

11 февраля 1946 года – важнейший день главного суда XX века – Нюрнбергского Трибунала. Обвинение приготовило для нацистских преступников кота в мешке – свидетеля Фридриха фон Паулюса, которого те считали мертвым. Сопровождает его молодой советский переводчик лейтенант Энвер Мамедов –вот он на кадрах хроники. За плечами офицера – два годы войны и тяжелое ранение.