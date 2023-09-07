Важные темы: Путин провел рабочую встречу с главой Мордовии

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

Обновить промышленный потенциал республики поможет особая экономическая зона.

Сегодня Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Мордовии. Говорили о развитии региона.

По словам Артема Здунова, обновить промышленный потенциал республики поможет особая экономическая зона — она сейчас создается и станет первой в регионе. Количество рабочих мест удалось увеличить за счет появления крупных инвестиционных проектов, в том числе в медицине и фармацевтике, в планах даже создать био-технологический центр.