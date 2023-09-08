«Грозная оборона»: на Западе признались в недооценке бойцов армии России

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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В США сильно удивились решимости российских солдат.

В ходе спецоперации российские военные проявляют мужество и решимость — только вот на Западе эти качества недооценили. Об этом заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на YouTube-канале экс-депутата британского парламента Джорджа Галлоуэя.

Он уточнил, что недооценивать российских военных — это дурная привычка Запада. Там, говорит эксперт, не учли то, что для России конфликт на Украине напрямую связан с вопросами выживания.

«Оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что российские военные держатся, сражаются и побеждают обученные и вооруженные Североатлантическим альянсом украинские силы, которые должны были их легко одолеть», — рассказал Берлетик.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что успехи России в спецоперации обнаружили проблемы НАТО.