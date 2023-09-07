«Военное присутствие»: ВВС США хотят использовать финский аэропорт Рованиеми

Фото: www.globallookpress.com / Peter Endig

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Вашингтон готовит двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

На территории финской земли будет военное присутствие США — Америка хочет использовать аэропорт Рованиеми в качестве своей базы. Об этом пишет газета Iltalehti.

Согласно данным издания, Финляндия продолжает переговоры с американской стороной по теме оборонного сотрудничества. Президент страны Саули Ниинисте уже подтвердил, что ВВС США будут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии. Речь идет об аэропорте в финском городе Рованиеми. В Хельсинки указали на то, что переговоры имеют позитивные плоды.

«В Финляндии будет хоть какое-то присутствие США», — прокомментировал глава государства прежние заявления финской стороны о необходимости ввода подразделений НАТО.

Финско-американские переговоры по оборонному сотрудничеству Defence Cooperation Agreement начались в 2022 году. Ожидается, что продлится процесс до двух лет. По его итогам будет определен статус войск США на территории Финляндии. США намерены предложить сотрудничество в оборонной сфере также Швеции и Дании. Между Америкой и Норвегией соглашение уже было достигнуто. Таким образом, фактически НАТО еще шире сдвигает свои границы на восток, что создает угрозу безопасности для России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армения и США объявили о совместных учениях.