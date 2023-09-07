Рожденные за решеткой: как женщины-заключенные борются за своих детей

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Как женщины воспитывают малышей в тюрьме и какова дальнейшая судьба их наследников?

Благотворительный фонд «Протяни руку» помогает заключенным матерям. Руководитель организации Наталья Костина объяснила изданию «Страсти», как находящимся в колонии женщинам не потерять своих детей.

Так, каждая заключенная мать имеет право жить в колонии вместе с ребенком, пока ему не исполнится три года. После этого детей обычно отправляют либо в детский дом, либо под опеку к родственникам, пока мама не окажется на свободе — причем забрать ребенка она сможет даже из-под чужой опеки.

«Ей никто не станет запрещать, если она хоть каждый день захочет приходить к ребенку, навещать его в детском доме, пока не обеспечит условия, при которых сможет забрать малыша», — уточнила Костина.

Условия, при которых малыша отдадут матери, включают в себя постоянную работу, достаточный уровень дохода и наличие крыши над головой. Одна из подопечных фонда смогла так забрать своего ребенка.

Дочка проживала с бабушкой, пока мать отбывала наказание. Но позже родственница ее избила, и девочку забрали органы опеки.

«Эта женщина била во все колокола… И добилась, чего хотела: благодаря напору и заряженности на результат она смогла освободиться по 82-й статье и устроиться даже на работу, сняла квартиру», — рассказала эксперт.

Однако, как отмечается, бывают и печальные случаи. Иногда матери после освобождения буквально бросают своих детей на улице.

Одного из таких малышей однажды нашли в одном из регионов. Никакой записки с ним не было, только рюкзак с вышивкой фонда.

«Нам позвонил участковый из региона, на рюкзаке увидел нашу вышивку и набрал в интернете, что это такое. Мы поговорили и пытались выяснить, чей это ребенок», — поделилась специалист.

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