Российские войска на запорожском направлении отразили 14 атак ВСУ за сутки

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Специальная военная операция по освобождению регионов от террористов продолжается. Впереди — сложнейшие задачи.

Российские военнослужащие отразили 14 атак украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны РФ, авиация и артиллерия работала в Запорожской области — попытки атак пресечены недалеко от деревень Вербовое и Работино.

Успехов удалось добиться и на донецком направлении. Так, защитники Донбасса отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали более 320 боевиков и лишили их танка, двух двух боевых машин пехоты, 12 автомобилей, двух гаубиц и других артиллерийских установок.

На красно-лиманском направлении потери противника составили до 60 человек. Также российские войска точными ударами артиллерии ликвидировали две боевые бронированные машины и три пикапа.

На купянском направлении российские артиллеристы совместно с авиацией отразили четыре атаки ВСУ и нанесли противнику поражение в районе деревни Кисловка Харьковской области: до 55 убитых украинских боевиков и множество уничтоженной техники.

На южно-донецком направлении за сутки удалось пресечь деятельность двух ДРГ, а также уничтожить 180 боевиков ВСУ, пять автомобилей, две гаубицы и другую технику.

На Херсонском направлении было уничтожено до 25 террористов. Удалось также нанести удары по технике: ликвидированы два автомобиля и две американские артиллерийские системы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России ударила высокоточным оружием по аэродрому под Киевом.