Суд продлил арест бывшему замглавы Минцифры Паршину

Фото: Прессслужба Мосгорсуда / ТАСС

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В СИЗО фигуранты дела о коррупции останутся до 12 декабря.

Басманный суд Москвы продлил арест до декабря бывшему заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину по делу о крупной взятке.

Как стало известно 5-tv.ru, в СИЗО Паршин останется до 12 декабря. Вместо с ним арест продлили его предполагаемому сообщнику — бизнесмену Александру Моносову.

Заседание проходило в закрытом от слушателей и представителей СМИ режиме.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин был задержан 13 июля по подозрению в коррупции. Чиновник был уволен со своего поста 21 июля.

Басманный районный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест.