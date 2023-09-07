«Звук был страшный»: Артур Беркут рассказал, какая вещь для него бесценна
Артур Беркут: маленький треугольный микрофон прошел огонь, воду, и медные трубы
Фото, видео: Астапкович Владимир / ТАСС; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru
С чем рок-музыкант ни за что не расстанется?
Рояль Фредди Меркьюри продали с аукциона за 2,2 миллиона долларов. Этот рояль, на самом деле, вещь уникальная и бесценная для мировой культуры. Легенда отечественного рока Артур Беркут рассказал 5-tv.ru, какую вещь считает бесценной для себя и что бы он не продал ни за какие деньги.
Как признался бывший вокалист групп «Автограф» и «Ария», у него есть одна маленькая, но очень дорогая сердцу вещь, которая прошла с ним «огонь и воду, и медные трубы». Это — маленький треугольный микрофон, который раньше использовался в рейсовых автобусах для объявления остановок.
«Для него не было никакого держателя или специальной стойки, он был прикручен изоляционной лентой к водителю, который объявлял остановки. Вместо мембраны — решетка. Звук страшный был. Но мы пытались из него что-то сделать, добавить частоты, сделать термально красиво», — вспоминает Беркут.
Рок-звезда рассказывает, что микрофон включался напрямую пятиштырьковым проводом, что было очень неудобно: он постоянно вываливался.
«Это вещь, которая мне очень дорога, и я его никогда не выброшу. Если бы он смог воспроизводить те звуки и композиции, что мы раньше играли, было бы очень интересно и смешно в то же самое время», — говорит музыкант.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем уникален проданный на аукционе рояль Фредди Меркьюри.