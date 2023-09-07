Рояль, на котором Меркьюри написал «Богемскую рапсодию», продали на аукционе
Фото: www.globallookpress.com / Rudi Keuntje via www.imago-image
Новый владелец заплатил за инструмент 2,2 миллиона долларов.
Рояль Yamaha, на котором играл солист группы Queen Фредди Меркьюри, был продан с аукциона за 1,7 миллиона фунтов стерлингов, то есть 2,2 миллиона долларов США. Информация об этом появилась в четверг, 7 сентября, на официальном сайте аукционного дома Sotheby's.
Фредди Меркьюри приобрел рояль в 1975-м году за тысячу фунтов стерлингов. Именно на нем, по словам аукциониста Оливера Баркера, в том же году была написана знаменитая «Богемская рапсодия». Имя нового владельца инструмента не сообщается.
Рояль Yamaha, на котором играл солист группы Queen Фредди Меркьюри, обрел нового владельца.
Кстати, этот же аукционный дом продал почти полторы тысячи личных предметов легендарного музыканта. Например, среди лотов были предметы мебели и искусства, сценические костюмы исполнителя и даже рукописные тексты песен.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем был уникален голос Фредди Меркьюри. По словам музыкального критика Сергея Соседова, такие как легендарный солист Queen, рождаются крайне редко.