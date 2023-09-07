В частном порядке: разведка Украины отчиталась перед США по контрнаступлению ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Доклад заслушали американские сенаторы. О чем в нем говорилось?

Первые лица украинской разведки в частном формате зачитали доклад о результатах контрнаступления перед членами комитетов американского сената по разведке. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Так, присутствующие услышали не только про ход боевых действий, но и дальнейшие планы страны по развитию конфликта. Кто именно посетил встречу, не раскрывается.

Президент России Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Он отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника.

Глава государства заверил, что украинским неонацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках селекторного совещания Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу раскрыл, что за три месяца киевский режим потерял свыше 66 тысяч боевиков ВСУ и 7,6 тысячи единиц техники, в том числе поставленной Западом.

Он акцентировал внимание на безуспешности наступательных действий противника — поставленных целей ему не удалось добиться ни на одном из направлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое Путин и западные СМИ назвали «провалом».