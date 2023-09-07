Регионы готовы: чем новая кампания выборов в России отличается от прошлых

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru

В ЦИКе ждут высокой явки, в том числе благодаря дистанционному формату.

Регионы России — все, в том числе четыре новых — полностью готовы к проведению единых дней голосования. По всей стране завершится более четырех тысяч избирательных кампаний.

В ЦИКе ждут высокой явки, в том числе благодаря дистанционному формату. Чем еще эта кампания отличается от предыдущих, расскажет корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подготовка к выборам в регионах России вышла на финишную прямую. В этом году единые дни голосования выпадут на 8, 9 и 10 сентября. Многие избиратели получат возможность выразить свою волю и онлайн. Эксперты утверждают, такой формат предпочитает все больше голосующих — помимо этого, такой быстрый и удобный способ может обеспечить высокую явку.