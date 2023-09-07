Переживают, как за свое: кто на самом деле является хозяином украинского зерна

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

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Почему Запад так настаивает на возобновлении «черноморской инициативы»?

Муссирование темы «зерновой сделки», из которой Россия вышла в июле, продолжается до сих пор. Теперь Запад обвинил наше государство в том, что из-за нежелания прогибаться под невыгодные условия оно стало чуть ли не главным виновником голода в бедных странах.

Политолог, профессор СПбГУ Николай Межевич заявил KP.RU, что на самом деле речь идет о прибыли все тех же «гегемонов», ведь земли Украины давно проданы «зарубежным хозяевам». По мнению эксперта, около 90% украинского зерна попадает в лидирующие по экономике страны Европы.

А значительная часть зерна, которая находится и производится на территории Украины, давно является собственностью американских сельскохозяйственных гигантов, утверждает Межевич. Речь идет о транснациональных продовольственных компаниях США.

«Значительная часть этого зерна давно принадлежит не Украине, а новым собственникам, пусть и по подставным схемам, украинских земель. Продажа земли была условием всех разговоров про евроинтеграцию. И землю начали продавать», — отмечает специалист.

При этом Украина имеет вариант воспользоваться другими путями для экспорта. Например, через Молдавию или Румынию — по реке Дунай. Но это, как утверждает Межевич, экономически невыгодно.

«Дунай впадает в Черное море, а начинается в швейцарских озерах, имеет соединительный канал, который позволяет всю Европу пройти относительно небольшому речному судну, пусть даже с зерном, из Черного моря в Северное», — рассказывает эксперт.

При этом, как уточняет политолог, у Украины в принципе нет возможностей «кормить весь мир» своим зерном. Ее доля на мировом рынке в нише поставок зерновых составляет всего 5%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна.