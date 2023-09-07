Политолог Светов: Россия может перекрыть поставки газа в Молдавию за неуплату долга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Москва и Кишинев в преддверии отопительного сезона нагнетают ситуацию относительно долга за поставки газа. Как разрешится вопрос?

Сложившаяся ситуация между Россией и Молдавией может привести к тому, что Москва перекроет поставки газа в Кишинев. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил политолог Юрий Светов, комментируя то, что молдавские власти не хотят платить долг за газ перед «Газпромом».

«Не исключаю того, что Россия перекроет поставки газа в Молдавию, и начнется всемирный визг, якобы мы стремимся заморозить Молдавию», — отметил эксперт.

Власти страны готовы погасить 1% от суммы миллионного долга перед «Газпромом». Такого права они добились с помощью прошедших аудитов.

Однако, как подчеркнул Светов, документы этого аудита полностью не опубликованы, поэтому нет гарантий, что все аудиторы — это не специально подобранные структуры, которые всегда выносят решения не в пользу России.

«Либо мы миримся с тем, что деньги отберут, как отобрали многое другое, либо мы жестко ставим вопрос: денег нет — газа нет», — заявил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что Молдавия после трехмесячного перерыва вновь стала закупать российский газ.