«Затоплены и утрачены»: каким странам грозит беда из-за глобального потепления
Климатолог Семенов: Бангладешу и Нидерландам грозят затопления из-за потепления
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Manfred Segerer
К концу ХХI века уровень мирового океана может подняться ни три метра.
Климатолог Сергей Семенов рассказал изданию URA.RU, какие страны могут оказаться под водой из-за глобального потепления. По мнению эксперта, подъем уровня мирового океана на три метра к концу века может привести к затоплению частей Нидерландов, Бангладеша и Джибути.
«Это самая экстремальная оценка. По береговой линии дома подтопит. А там, где пологие берега, площадь затопления будет большая. И там какие-то экосистемы будут затоплены и утрачены. Это чисто прибрежная вещь. Естественно, есть такие страны, которые целиком расположены в прибрежной зоне. Джибути, например. Для них это чувствительно», — пояснил Семенов.
Специалист отметил, что места с пологим побережьем могут оказаться полностью затопленными при повышении уровня моря на один метр. Речь идет о такой стране, как Бангладеш, но относительно Нидерландов климатолог сделал аналогичный вывод — ее попытки отвоевать часть океана для сельского хозяйства при помощи дамб могут привести к проблемам.
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