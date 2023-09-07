«Затоплены и утрачены»: каким странам грозит беда из-за глобального потепления

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Manfred Segerer

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К концу ХХI века уровень мирового океана может подняться ни три метра.

Климатолог Сергей Семенов рассказал изданию URA.RU, какие страны могут оказаться под водой из-за глобального потепления. По мнению эксперта, подъем уровня мирового океана на три метра к концу века может привести к затоплению частей Нидерландов, Бангладеша и Джибути.

«Это самая экстремальная оценка. По береговой линии дома подтопит. А там, где пологие берега, площадь затопления будет большая. И там какие-то экосистемы будут затоплены и утрачены. Это чисто прибрежная вещь. Естественно, есть такие страны, которые целиком расположены в прибрежной зоне. Джибути, например. Для них это чувствительно», — пояснил Семенов.

Специалист отметил, что места с пологим побережьем могут оказаться полностью затопленными при повышении уровня моря на один метр. Речь идет о такой стране, как Бангладеш, но относительно Нидерландов климатолог сделал аналогичный вывод — ее попытки отвоевать часть океана для сельского хозяйства при помощи дамб могут привести к проблемам.

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