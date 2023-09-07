В Кремле рассказали, как Путин будет голосовать на выборах мэра Москвы
Денис Птицын 14 0
Песков: Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме
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Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
Представитель главы государства отметил высокий уровень организации выборов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, как российский лидер Владимир Путин будет голосовать на выборах мэра Москвы.
«График у него напряженный, будет голосовать в онлайн-режиме», — лаконично заметил Песков.
Представитель Кремля также обратил внимание на то, что все последние годы региональные выборы демонстрируют высокую явку, высокую активность избирателей. Также развиваются и технологии, чтобы помочь людям выбирать тех, кто будет решать ежедневные задачи.