Их всех переехало: в страшном ДТП под Петербургом погибли девочки-велосипедистки

В ДТП с грузовиком в Ленобласти погибли две девочки-велосипедистки

Фото, видео: Telegram / Прокуратура Ленинградской области / prok_lenobl; 5-tv.ru

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Девочки ехали по трассе с сопровождением, но это не спасло от жуткой случайности.

В страшном ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области погибли девочки-велосипедистки из школы Олимпийского резерва. По данным очевидцев, их всех «переехало» грузовиком.

Источник 5-tv.ru сообщил, что уже две несовершеннолетие скончались. Остальные получили травмы, но пока о их состоянии подробностей нет. В общей сложности число пострадавших –12 человек, уточнил источник. Среди них 14-летние дети, а также их тренер Юрий Воробейников.

Школьницы двигались из Сестринска в сопровождении легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель находившийся за рулем грузовика, не справился с управлением и врезался в машину.

В комздраве Ленобласти сообщили, что место смертельной аварии были направлены два вертолета. Ситуация находится на контроле местной прокуратуры. Детали и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека погибли в ДТП на кольцевой автодороге в Петербурге.