Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut

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Российские войска разбили противника у Вербового и Работино.

Вооруженные силы Украины минувшей ночью потеряли соню боевиков в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Противник вел ротацию в районе населенных пунктов Вербовое и Работино, однако ВС РФ нанесли по их позициям массированный ударю

«Только за эту ночь противник потерял около ста человек», — отмечается в публикации.

Урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. Российские подразделения ликвидировали девять артиллерийских оружий, два миномета и два танка из арсенала ВСУ. Армия РФ продолжает успешно выполнять боевые задачи на запорожском направлении, заключил Балицкий.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае оценили успехи российской армии в Запорожской области.