В России отменят лицензии для передачи информации по пейджерам

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

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Решение предусмотрено постановлением правительства.

Минцифры предложило отметить лицензии для предоставления услуг персонального радиовызова при помощи пейджеров. Соответствующее положение появилось в опубликованном на портале нормативных правовых актов проекте «О внесении изменений в Положение о деятельности в области оказания услуг связи».

В ведомстве указали на то, что технологии пейджинга устарели, а им на смену уже давно пришли услуги сотовой связи. Согласно данным Роскомнадзора, в июне текущего года не было обнаружено не одной действующей лицензии на оказание услуг пейджинга.

Кроме того Минцифры намерено прекратить лицензирование услуг связи, обеспечивающую передачу информации с помощью голосовой связи. Данной услугой пользуются операторы, осуществляющие работу в сетях VoIP и IP-телефонии. Ведомство опасается, что такие услуги могут способствовать развитию противоправной деятельности и, в частности, подмене телефонного номера операторами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минцифры предлагает ввести ежегодную индексацию тарифов на связь.