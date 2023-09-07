Сможем дать бой: Россию хотят исключить из параолимпийского комитета

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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ПКР будет сражаться за право оставаться в организации.

Стало известно, что представители Международного параолимпийского комитета (IPC) заявили о своем русофобском решении. Их цель — «хорошо подготовиться» к генеральному собранию в Бахрейне. На нем они хотят раз и навсегда остановить членство Параолимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом рассказал президент ПКР Павел Рожков на заседании коллегии Минспорта РФ.

Глава организации сообщил, что МОК уже запретил участвовать олимпийской сборной в Азиатских играх. Оргкомитет соревнования сейчас думает о том, как помочь спортсменам с ограниченными возможностями.

«IPC успокоиться не может, 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР», — заявил Рожков.

Он сообщил, что ПКР сейчас тесно работает с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы хорошо себя подать на предстоящем собрании.

«Надеемся на те позитивные сдвиги, что происходят в Азии и Африке, что сможем на самом деле дать в Бахрейне бой исполкому IPC», — рассказал президент ПКР.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Параолимпийского комитета России.