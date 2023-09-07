В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на улице Пушкинская после падения обломков БПЛА

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

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Жителей домов в зоне происшествия обеспечат водой и питанием.

Власти Ростова-на-Дону приняли решение ввести режим ЧС в зоне падения обломков украинского беспилотника. О принятом решении сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

Ограничения распространяются на пространство в районе домов 39, 41 и 42 на улице Пушкинская.

Режим ЧС ввели в Ростове-на-в районе падения беспилотника. Об этом сообщил

«В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание», — говорится в сообщении чиновника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о предотвращении атаки беспилотников. Два из них самолетного типа были сбиты в небе над Ростовской областью. Региональные власти уточнили, что один из сбитых российскими силами ПВО вражеский БПЛА упал за городом в западной части города. Обломки второго упали в центре города, в результате чего были повреждены фасады нескольких зданий и машины. В результате атаки ВСУ пострадал один человек.