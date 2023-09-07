Военные и полиция работают на месте падения БПЛА в Ростове-на-Дону

К штабу ЮВО в Ростове-на-Дону прибыли военные и полиция

Фото, видео: globallookpress.com / Demian Stringer; 5-tv.ru

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Беспилотник упал напротив штаба Южного военного округа.

Полиция, экстренные службы и военные работают на месте падения беспилотника в Ростове-на-Дону. Ночью дрон упал прямо возле здания штаба Южного военного округа. Кадрами с места событий делится корреспондент «Известий».

Сейчас территория в центре города оцеплена, очевидцев и местных жителей просят покинуть место происшествия.

Об атаке трех беспилотников в ночь с 6 на 7 сентября сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили БПЛА самолетного типа. Один из дронов был сбит в центре города на улице Пушкинская, другой упал в западной части города за его пределами.

В результате атаки повреждены фасады зданий, автомобили, также выбиты стекла в трех ближайших домах. Пострадал один человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью была пресечена попытка атаки трех беспилотников в России.