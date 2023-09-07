Травмирующий опыт: как к украинцам на самом деле относятся в Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Michael Nitzschke

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С начала спецоперации в страны Европы прибыло более восьми миллионов беженцев с Украины.

Над украинскими беженцами в Израиле издеваются самыми жестокими способами. Об этом «Украинской правде» рассказала киевлянка Ирина, прилетевшая в Израиль в декабре 2022 года.

Уже на паспортном контроле начались проблемы: после изучения документов Ирину вызвали на «пятиминутное собеседование». У украинки спросили, замужем ли она и есть ли у нее дети. На отрицательный ответ сотрудники отреагировали с осуждением и предложили оформить брак в Израиле.

В зале ожидания Ирине не давали воду и еду, также невозможно было что-либо купить из-за очереди, которая не пропускала украинцев. Всего женщине пришлось ждать трое суток, однако ожидание было неоправданным — ей запретили посещать Израиль в течение пяти лет и депортировали на родину.

«Этот израильский опыт меня травмировал, я решила, что во время конфликта никуда из Киева не поеду», — заявила Ирина.

По данным ООН, с начала спецоперации в страны Европы прибыло 8,1 миллиона беженцев с Украины — однако лишь 1% из них в результате вернулся обратно. Многие со временем осознали причины и следствия случившегося, некоторым некуда возвращаться, другие же боятся, что их насильно отправят на передовую.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцев в Европе готовы выслать на СВО.