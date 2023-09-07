Натовские запасы иссякают: на авдеевском направлении у ВСУ заканчиваются снаряды

Стрелок с позывным Желудь: у ВСУ на авдеевском направлении заканчиваются снаряды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk; 5-tv.ru

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Российские бойцы взяли под контроль трассу снабжения противника.

Наши бойцы теснят киевские формирования и на авдеевском направлении — у боевиков, судя по всему, дефицит снарядов. Пути снабжения под нашим контролем, и запасы врага стремительно заканчиваются — еще немного и украинцам будет нечем дать отпор. С передовой последние новости рассказала корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк.

На позиции бойцов интербригады «Пятнашка» в Авдеевской промзоне съемочная группа заезжает, зная, что в небе работает дрон ВСУ. В последнее время аэроразведка противника на этом участке особенно активна.

Выждав момент, группа убедилась, что небо чистое, и, наконец, отправляется в путь. Впереди одна из позиций — ближайшая к противнику. Путь непростой. Иногда идем по открытой местности. Тут уже нет ни блиндажей, ни окопов. Оба участка пристрелены. Разведка предупреждает — здесь работает снайперская группа противника.

«Приходится передвигаться перебежками. На фоне слышен стрелковый бой», — сообщает военкор с передовой.

Наши бойцы сразу открыли ответный огонь. Вскоре автоматные очереди вдали утихли.

«Здесь вот сейчас у нас — небольшой привал. Местами натянута такая противодронная сеть. Окопы метра полтора–два», — показывает корреспондент.

Доходим до позиций. Когда-то здесь были укрепления ВСУ, внутри сохранились вырытые ими окопы. Теперь врага отодвинули.

«Вот получается до наших здесь метров 150. И там метров 70 до ближайших позиций», — говорят военные.

Идем на огневую точку.

«Там, где больница, возможны прилеты противника, как противодействие его работе. 520 метров — там пулеметный дот стоит немецкий. Сейчас мы будем его кошмарить», — показывает работу пулеметчика военный.

За орудием — старший пулеметчик с позывным «Желудь». На фронте — пять месяцев. Рассказывает, что несмотря на поставки западного вооружения, у ВСУ сейчас дефицит снарядов. Трасса снабжения уже месяц под нашим огневым контролем.

— Нет боеприпасов — они кончаются.

— То есть, там есть какой-то запас, который в принципе в скором времени будет израсходован?

— Да. Уже хвостовики находим 2022 года выпуска. А это значит, что запасы у них иссякли.

Пока общаемся с нашим сопровождающим, его напарник с позывным «Бой» выходит на точку стрельбы. Действовать надо быстро. На прицеливание всего пара секунд. А кадры поражения цели фиксирует наша «птичка».

«Работают с РПГ, с пулеметов, с автоматов. Мы не даем высунуть головы, чтоб они не делали шаги в наступление. И сами потихоньку двигаемся 12.37 к ним. Разведку делаем. Смотрим что как — отбираем у них блиндажи», — комментирует ситуацию на передовой военный с позывным «Бой».

«Бой» — штурмовик. Занимается самой опасной частью работы — зачищает позиции противника. Сам родом из села в Путильском районе Черновицкой области, это примерно двести километров от Донецка, поэтому для него это личная история. Уверен — каждая выполненная боевая задача приближает его к родному дому.