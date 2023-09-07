Госдума готовит поправки в закон об удалении данных россиян из коммерческих баз

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Виталий Безруких

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Чем неудобно действующее положение?

Госдума намерена внести поправки в действующий Федеральный закон (ФЗ) «о персональных данных». В новом материале «Известия» рассказали о предоставлении возможности россиянам удалять информацию о себе из коммерческих баз данных.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подчеркнул, что по текущим правилам гражданин имеет право на отзыв согласия. Однако эта процедура довольно сложная.

«Взять на себя функцию посредника должно государство. Принцип одного окна: обращаешься с заявлением — информация о тебе удаляется сразу у всех операторов персональных данных», — отметил депутат.

По данным Роскомнадзора, в реестре содержатся сведения о 918 124 операторах, которые обрабатывают персональные данные граждан. При этом за последние два года в России в 40 раз выросло количество утечек конфиденциальной информации о пользователях.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам стоит поменять пин-коды на своих сим-картах. Злоумышленники легко подберут заводскую последовательность цифр, если девайс будет утерян.