Берегите детей: как помочь ребенку справиться с разводом родителей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

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Какие меры стоит предпринять, а от чего, наоборот, отказаться?

Как помочь ребенку справиться с разводом родителей? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала клинический психолог Мария Скрынникова.

По словам специалиста, необходимо обратить внимание на переживания и эмоциональное состояние самих родителей. Зачастую в конфликтных ситуациях взрослые прибегают к манипуляциям, а также обмениваются взаимными обвинениями. Также в некоторых случаях они пытаются скрыть происходящее от ребенка.

«И тот и другой способ травмирует психику ребенка. Поэтому важно исключить и тот и другой вариант. В первом случае, ребенок видит, как родители ссорятся и ненавидят друг друга. Его мир рушится. Он чувствует себя не в безопасности и тревожится. Во втором случае, ребенок не понимает, что происходит. Что-то поменялось, но причины он не знает. И поэтому также возрастает уровень тревожности. У ребенка могут начаться психосоматические проявления, например, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), частые простудные заболевания, различные аллергии. Могут начаться тики или фобии, также возрастает агрессия как на себя, так и на внешний мир, могут возникнуть вредные привычки», — рассказала Скрынникова.

Родителям важно ответственно подойти к своей роли. Ребенку нужно объяснить, что происходит в семье. Он должен быть уверен, что мама и папа его по-прежнему любят и будут с ним всегда. Также чувства и переживания можно проговорить в формате игры. Психолог добавила, что самим родителям важно быть откровенными в своих чувствах.

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