Страны G20 нашли единый подход по конфликту на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Hindustan Times

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С Российской Федерацией им еще только предстоит найти компромисс.

У стран G20 получилось найти компромисс относительно своей позиции по конфликту на Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на неназванное французское лицо.

«Все страны G20 пришли к единому походу относительно войны на Украине», — сказано в сообщении.

Пока компромисса с Российской Федерацией страны «Большой двадцатки» не достигли, им еще только предстоит это сделать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно об азиатском турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова.