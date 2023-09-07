Румыния сообщила НАТО о падении беспилотника на ее территории

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Что ответили в альянсе на жалобу страны?

На территории Румынии, около границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника. Бухаресту находка не очень понравилась, и всю информацию передали НАТО. А агентству Reuters стало известно, что в Североатлантическом альянсе выразили поддержку Румынии.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с нашим союзником Румынией», — заявили в НАТО.

Сейчас власти страны изучают обломки беспилотника. Об этом рассказали в Министерстве обороны государства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Министерстве обороны сообщили об уничтожении беспилотника над Брянской областью. Вечером 5 сентября в 23:30 была успешно пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку на Брянскую область с помощью БПЛА самолетного типа. Средства противовоздушной обороны успешно справились с задачей и устранили угрозу.