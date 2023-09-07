Минобороны РФ намерено ввести воинский учет в колониях
В Минобороны РФ предложили создать воинский учет для заключенных
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
В документах должны содержаться персональные данные осужденных, адрес регистрации и фактического проживания, статья, срок наказания и некоторые другие.
Россиян, отбывающих наказание в местах лишения свободы, могут поставить на воинский учет. С соответствующей инициативой выступило Министерство обороны.
По текущим правилам, заключенные не подлежат воинскому учету. Однако в ближайшем будущем все может поменяться. Для этой категории граждан было предложено ввести понятие «особого воинского учета».
Он будет осуществляться исправительными учреждениями, центрами уголовно-исполнительной системы, а также военными комиссариатами «по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением».
В документах должны содержаться персональные данные осужденных, адрес регистрации и фактического проживания, статья, срок наказания и некоторые другие. Их ежегодно должны сверять с документами воинского учета военкоматов.
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